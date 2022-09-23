Общество

В Волгоградской области дело о напичканной наркотиками BMW передали в суд

Общество 23.09.2022 12:52
0
23.09.2022 12:52


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Санкт-Петербурга, обвиняемой в покушении на сбыт более 2,5 кг тяжелых синтетических наркотиков. Весной этого года петербурженка вместе с 25-летним приятелем попались на посту под Волгоградом на своей BMW. 

– По версии следствия, обвиняемые в начале мая текущего года получили от куратора информацию о том, что в Тамбовской области в тайнике находится оптовая партия наркотиков. 4 мая обвиняемая и ее знакомый на BMW X6 приехали в этот регион и, отыскав наркотики, спрятали их под обшивку в багажнике. В тот же день иномарку остановили на посту ДПС «Городищенский», где при осмотре транспортного средства было изъято пять полимерных пакетов в N-метилэфедроном общей массой более 2,5 кг., – сообщила  представитель прокуратуры. – Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Городищенский районный суд. Обвиняемым грозит  максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

– Кроме того, в рамках расследования уголовного дела изъят автомобиль как средство, с помощью которого совершено преступление. По мере рассмотрения судом уголовного будет решаться вопрос об обращении автомобиля в пользу государства, – уточняет Оксана Черединина. – Уголовное дела в отношении куратора противоправной деятельности выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.09.2022 17:32
Общество 23.09.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 17:19
Общество 23.09.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 16:57
Общество 23.09.2022 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 16:31
Общество 23.09.2022 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2022 15:27
Общество 23.09.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 14:25
Общество 23.09.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:38
Общество 23.09.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:31
Общество 23.09.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:06
Общество 23.09.2022 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 11:03
Общество 23.09.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 10:29
Общество 23.09.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 10:14
Общество 23.09.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 09:26
Общество 23.09.2022 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 09:14
Общество 23.09.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 21:32
Общество 22.09.2022 21:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
Домой можно не торопиться: в центре Волгограда на дорогах замерло движениеСмотреть фотографии
17:19
Приложение «Яндекс.Такси» перестало работать в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
С погибшим на Украине Алексеем Нагиным простятся в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
16:31
Массовая рассылка уведомлений от налоговой началась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Первую группу участников междугородней сети подпольных казино осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:27
«Россия своих не бросает»: сотни волгоградцев пришли на митинг в поддержку референдума в ЛДНРСмотреть фотографии
14:48
Минобороны РФ сообщило, кто избежит частичной мобилизацииСмотреть фотографии
14:25
Жители республик Донбасса проголосуют о вхождении в состав РФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:51
Появилось видео момента поджога здания администрации КамышинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
ФСБ обнаружила тайник боеприпасов и оружия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде пытались сжечь райком КПРФСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области дело о напичканной наркотиками BMW передали в судСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде закрыли на ремонт лестницу от музтеатра до набережнойСмотреть фотографии
12:31
«Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю»: волгоградские офицеры съезжаются к военкоматамСмотреть фотографии
12:06
Электричку Волгоград - Волжский пустят 25 сентября из-за футболаСмотреть фотографии
11:34
«Здесь скорая и полиция»: в Волгограде оперативные службы окружили троллейбусСмотреть фотографии
11:03
Андрей Бочаров встретился с военкомами Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Первые четыре депутата Госдумы попросились на Донбасс для участия в СВОСмотреть фотографии
10:29
Гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян из Камышина погиб в ходе СВОСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде неожиданно перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
09:31
В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесьСмотреть фотографии
09:26
В центре Волгограда перекроют Аллею ГероевСмотреть фотографии
09:14
Под Волгоградом разведчики готовятся прыгать с парашютомСмотреть фотографии
21:32
В Котельниково отменили День города и концерт Татьяны Булановой из-за мобилизацииСмотреть фотографии
21:04
Волгоградку заставили снести глухой забор по требованию соседаСмотреть фотографии
21:03
Минобороны РФ ответило на самые волнующие вопросы о частичной мобилизацииСмотреть фотографии
19:40
Четвертая попытка продать руины кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде провалиласьСмотреть фотографии
19:25
«Настрой боевой»: в военкоматы Волгоградской области прибыли сотни призывниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Подсластить пилюли: жители Волгоградской области собирают сладости для раненых участников СВОСмотреть фотографии
18:22
Чиновники уже год борются отписками с горой мусора в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
 