В Волгоградской области дело о напичканной наркотиками BMW передали в суд

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Санкт-Петербурга, обвиняемой в покушении на сбыт более 2,5 кг тяжелых синтетических наркотиков. Весной этого года петербурженка вместе с 25-летним приятелем попались на посту под Волгоградом на своей BMW.

– По версии следствия, обвиняемые в начале мая текущего года получили от куратора информацию о том, что в Тамбовской области в тайнике находится оптовая партия наркотиков. 4 мая обвиняемая и ее знакомый на BMW X6 приехали в этот регион и, отыскав наркотики, спрятали их под обшивку в багажнике. В тот же день иномарку остановили на посту ДПС «Городищенский», где при осмотре транспортного средства было изъято пять полимерных пакетов в N-метилэфедроном общей массой более 2,5 кг., – сообщила представитель прокуратуры. – Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Городищенский районный суд. Обвиняемым грозит максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

– Кроме того, в рамках расследования уголовного дела изъят автомобиль как средство, с помощью которого совершено преступление. По мере рассмотрения судом уголовного будет решаться вопрос об обращении автомобиля в пользу государства, – уточняет Оксана Черединина. – Уголовное дела в отношении куратора противоправной деятельности выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.