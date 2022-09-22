МВД РФ назвало фейком дежурство сотрудников военкоматов на постах ГИБДД

В соцсетях распространяют скан якобы официального документа МВД России о дежурстве на стационарных постах ГИБДД сотрудников военкоматов. Как сообщает ИА «Высота 102», в «документе» указано, что полицейские с 22 сентября будут останавливать автомобили под управлением мужчин и направлять последних к представителям военкоматов.

В Telegram-канале «Война с фейками» уточняется, что также на внутригородских дорогах, согласно распространяемой украинские и российские телеграм-каналами информации, будут дежурить мобильные группы.

— Документ фейковый, хотя и выполнен очень искусно. Тем не менее, сотрудники ЦИПсО ВСУ прокололись на мелочах. Например, «мероприятия» нельзя «выполнить», их можно «провести» или «обеспечить». Не выделены запятыми деепричастные обороты, — цитирует ИА «Высота 102» пост авторов канала.

В МВД России официально заявили, что данная информация не соответствует действительности.

— Опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — сообщили информагентству в силовом ведомстве.

В МВД РФ призвали представителей СМИ и активных пользователей соцсетей быть внимательными и использовать информацию исключительно из официальных источников.

Фото: МВД России