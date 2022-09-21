В Волгоградской области выявили 7 фантомных фирм по продаже мяса









В Волгоградской области аннулировали регистрацию семи компаний, которые занимались торговлей мясом и мясопродуктами. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, фантомные площадки были обнаружены по результатам данных системы «Меркурий», которая контролирует оборот мясной продукции.





Так, в ООО «Эдем» в Волжском, а также в шести волгоградских фирмах - ООО «Торговая компания Краснодонская», ООО «Самика», ООО «Мелика», ООО «Лекко», ООО «Волгатрейд», ООО «Волгомясопром», заявленных как предприятия по производству, хранению и реализации подконтрольной продукции, деятельность по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов не велась с 2018 года.





Для предотвращения нелегального введения в оборот потенциально небезопасной подконтрольной продукции, а также по недопущению осуществления деятельности иных организаций на вышеуказанных площадках Управлением Россельхознадзора им присвоен статус «фантомные». Площадки исключены из реестра хозяйствующих субъектов информационной системы. Регистрация уполномоченных лиц предприятий аннулирована.





Всего с начала года на территории Волгоградской области Управлением Россельхознадзора выявлено 69 «фантомных» площадок по производству, хранению и реализации подконтрольных товаров.



