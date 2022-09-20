Скончался экс-вратарь волгоградского «Ротора»









В возрасте 70 лет скончался бывший вратарь волгоградского «Ротора» и известный тренер по мини-футболу Виктор Владющенков. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе, Виктор Михайлович – воспитанник горьковского футбола. В разные годы он играл на воротах в «Волге» (Горький), московских ЦСКА-Д и «Спартаке», владимирском «Торпедо».





С 1980 по 1987 годы выступал за «Ротор». Провёл за волгоградскую команду более 200 матчей. В 1981 году вышел вместе с сине-голубыми в первую лигу. После игровой карьеры стал тренером по мини-футболу.





СК «Ротор» выражает соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.





Фото Пари Нижний Новгород