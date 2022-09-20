Общество

Трое депутатов ГД последовали примеру волгоградского губернатора

Общество 20.09.2022 15:39
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20.09.2022 15:39


Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 20 сентября, трое депутатов Государственной думы уже последовали примеру губернатора Волгоградской области и перечислили деньги в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. В частности, со своими средствами расстались Андрей Гимбатов, Евгений Москвичев и Виталий Лихачев. 

Отметим, что официальных заявлений от Лихачева и Москвичева на этот счет не поступало. А вот депутат ГД Гимбатов опубликовал пост в соцсетях.  

– Очень правильную инициативу накануне высказали наши ветераны, а поддержал ее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сделавший первое пожертвование на спецсчет в наш региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. Рад сообщить, что я сегодня присоединился к примеру Андрея Ивановича, – написал парламентарий. – Для земляков, которые еще не успели определиться с отношением к этой инициативе, я скажу вот что: то, что фонд в диалоге с ветеранами взял на личный контроль Герой России Андрей Бочаров, это лучшая гарантия целевого характера и прозрачности направления средств.

Сегодня же губернатор Волгоградской области пригласил представителей общественности и политических сил региона принять участие в работе Наблюдательного совета Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководителями ведущих политических партий, ОНФ, профсоюзов, общественных объединений, региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Все мы, жители России, Волгоградской области должны понимать, что против нас воюет не Украина, а весь так называемый коллективный Запад. Воюет до последнего украинского солдата. С главной задачей — уничтожения России. И все мы должны осознать, что это так. И от каждого из нас, от всех вместе, от наших решений и действий зависит сегодня судьба нашей Родины. Судьба нашей земли, нашего дома. Настоящее и будущее. Жизнь наших детей, внуков и жизнь последующих поколений. И, не побоюсь это сказать, судьба всего мира, – сказал Андрей Бочаров в ходе встречи. – Ветераны полностью, абсолютно правы. Они помнят весь ужас войны и не устают предупреждать нас о грозящей всему миру опасности возрождения радикального нацизма и фашизма. Сегодня как никогда понимаешь, что у каждого поколения свой Сталинград. И отчётливо осознаешь, что приказ «Ни шагу назад» от 28 июля 1942 г. номер 227 — актуален и для наших поколений. Мы все любим свою родную землю, нашу общую Родину — Россию. И сегодня крайне необходимо объединить всех граждан нашей страны, все здоровые силы общества вокруг нашего Президента и всем вместе поддержать наших военнослужащих и добровольцев, тех, кто сегодня с оружием в руках находится на передовой борьбы со злом. Важно помнить, что, как говорил Александр III: «У России есть только два союзника — её армия и флот. И сейчас самое меньшее, что каждый — именно каждый — может сделать — это оказать прямую помощь и поддержку нашим ребятам, нашим воинам.

Глава региона напомнил, что  Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев в Волгоградской области создал по инициативе ветеранов. Накануне Андрей Бочаров первым перевел в Фонд свою месячную зарплату

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