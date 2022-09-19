Общество

Волгоградскую область накроет ливнями и градом

Общество 19.09.2022 18:39
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19.09.2022 18:39


В Волгоградской области МЧС по региону предупредило о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, сегодня вечером, 19 сентября, вероятны ливни и град. 

— Вечером местами возможны ливни, сильные дожди и град. Ветер юго-западного направления 4-9 м/с с переходом на северо-восточное, — добавили в областном главке МЧС. — В отдельных районах порывы 10-14 м/с, местами при грозах порывы составят 15-20 м/с. В Вечерние часы ожидается шквалистый ветер до 20-25 м/с. 

При сильном ветре не стоит парковать транспорт у слабо укрепленных конструкций и деревьев. Рекомендовано не выходить в акваторию Волги на маломерных судах. В спасательном ведомстве напоминают, что при возникновении ЧС необходимо немедленно сообщить по телефону 101.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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