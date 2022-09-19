У «Волгоград Арены» отключились светофоры

Общество 19.09.2022 13:05
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19.09.2022 13:05
Сегодня, 19 сентября, напротив стадиона «Волгоград Арена» на проспекте Ленина перестали работать светофоры.
- Не работают два светофора: напротив стадиона и в сторону Краснооктябрьского района, - рассказали очевидцы.
Причины отключения оборудования, неизвестны. В администрации Волгограда пообещали разобраться в ситуации.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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