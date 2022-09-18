Общество 18.09.2022 10:12
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18.09.2022 10:12
Второй многоквартирный дом-долгострой в ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском Волгоградской области введут в эксплуатацию до конца года.
- Готовность объекта составляет 90%. Завершены основные строительно-монтажные работы, застройщик приступил к внутренней отделке помещений, монтажу наружных инженерных сетей и благоустройству территории, - сообщили в обладминистрации.
Напомним, что строительство комплекса на проспекте Ленина в Волжском, состоящего из двух 17-этажных и одного 15-этажного домов, стартовало в октябре 2013 года. В июне 2016 года все работы остановились. Степень готовности по жилому дому №1 составляла 68%, жилому дому № 2 — 22%, жилому дому № 3 — 0%. Всего обманутыми оказались 234 семьи. В отношении застройщика была введена процедура банкротства, возбуждено уголовное дело на руководителей компании.
Для восстановления прав дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк» профильными ведомствами администрации Волгоградской области был разработан механизм, позволяющий возобновить строительство объекта. Бюджет Волгоградской области и Волгоградский фонд жилья и ипотеки выделили более 66 миллионов рублей на подключение дома к инженерным сетям и выкуп квартир для государственных нужд с последующей их передачей отдельным категориям граждан. Такое решение позволило «разморозить» стройку.
Благодаря совместной работе профильных ведомств администрации Волгоградской области с дольщиками, правоохранительными и надзорными ведомствами, депутатским корпусом, первая многоэтажка в составе жилого комплекса была введена в эксплуатацию в 2019 году.
Новоселье справили порядка 200 семей дольщиков. По условиям заключенного соглашения, ввести второй дом в эксплуатацию планируется уже в четвертом квартале 2022 года.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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