Общество

Депутат Иосиф Ефремов сделал свой выбор

Общество 18.09.2022 17:01
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18.09.2022 17:01


Сегодня, 18 сентября, в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде обрядом венчания скрепили свой союз депутат гордумы Иосиф Ефремов и его избранница Мария. 

ИА «Высота 102» стало свидетелем этого события. Перед началом службы корреспонденты информагентства пообщались у входа в храм с некоторыми участниками церемонии, среди которых было много известных личностей: коллеги-депутаты, председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников, спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин и, конечно, мать жениха – депутат областной думы Ирина Соловьева.


Об избраннице Иосифа Ефремова известно немного. Молодые никогда не афишировали отношений на публике. При этом, по словам друзей семьи, молодожены вместе уже несколько лет, и за это время успели проверить свои чувства.


Со слов друзей, Мария чуть моложе супруга, которому в этом году исполнилось 33 года. Родом она из станицы Обливская Ростовской области. Все как один отзываются о ней как о скромной и приветливой девушке. 


Свой брак Иосиф и Мария официально зарегистрировали в ЗАГСе двумя днями ранее, 16 сентября. Но центральным событием они решили сделать именно венчание, а не регистрацию.

Как объяснил один из близких друзей молодоженов, тем самым они подчеркивают, какое важное значение они придают институту брака, который в наши дни часто сводится к простой формальности, которой можно и пренебречь. Для них обет любви и верности перед Богом – это самое красноречивое подтверждение искренности и серьезности чувств и намерений.


После венчания корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с Ириной Соловьевой.

– Для меня это не менее радостный день, чем для самих молодоженов, – сказала она. – Мой сын стал мужем, который теперь будет нести ответственность за свою семью. Я очень рада, что Иосиф и Мария будут идти по жизни вместе. Маша – очень добрая и отзывчивая девушка. Для меня это очень важно, потому что в нашей семье очень сильны традиции благотворительности, и я уверена, что она будет их поддерживать.


Напомним, что Иосиф Ефремов является председателем благотворительного фонда «Поколения», который в 2005 году основали его отец, тоже Иосиф Ефремов, и мать Ирина Соловьева.  За 17 лет фонд оказал поддержку сотням людей. Известно, что последние несколько лет избранница Ефремова поддерживала традиции семьи и помогала ему в сопровождении благотворительных проектов. Мария планирует продолжать работу в данном направлении. 



Как стало известно, молодожены решили отказаться от многочасовых свадебных гуляний и после венчания пригласили гостей на обед в ресторане «Волгоград», который перед началом благословил их духовный наставник – епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. В паузах между поздравлениями звучала популярная классическая музыка в исполнении струнного квартета Царицынской оперы и других музыкантов. В завершение молодые символически разрежут праздничный торт.


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