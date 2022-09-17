Охрипли, но были счастливы: стадион «Волгоград Арена» спел все хиты с группой «Кино»

Общество 17.09.2022 22:40
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17.09.2022 22:40
Последние силы и эмоции отдали зрители на выступлении хедлайнера фестиваля ParkSeason Fest группы «Кино». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», публика оторвалась по полной и спела все хиты легендарного коллектива – «Пачка сигарет», «Видели ночь», «Мы все тяжело больны», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Перемен», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы».
На экране транслировались видеозаписи с концертов Виктора Цоя, при этом на стадионе звучал оцифрованный голос рок-музыканта, а участники группы играли живую музыку.
Зрители подпевали голосу кумира до хрипоты, но счастье было безмерным. Люди плакали, обнимали друг друга, размахивали флагами и включенными телефонами.
Когда концерт и фестиваль закончился, никто не верил, что надо расходиться. Ноги устали, уши оглохли, но разве на это кто-то обращал внимание? Благодарные зрители забросали на прощание с подарившим им столько эмоций фестивалем сцену разноцветными шарами в надежде, что новая встреча обязательно состоится.
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