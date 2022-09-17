Любимчик публики Григорий Лепс зажег на «Волгоград Арене»









Восторг публики вызвало выступление певца Григория Лепса на фестивале ParkSeason Fest. Как сообщает ИА «Высота 102», музыкант не изменил себе и исполнил любимые хиты в свойственной ему манере – активно двигаясь и эмоционально жестикулируя. Преданные поклонницы преподнесли ему цветы.













Между тем, уже скоро ожидается выход на сцену хедлайнера фестиваля – группы «Кино». К этому времени зрителей на стадионе заметно прибавилось.