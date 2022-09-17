







К «Волгоград Арене», где вот-вот стартует музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, уже подъезжают первые зрители. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», некоторые из волгоградцев признались, что мечтали услышать выступления «Мумий Тролля» и «Сплина», которые были отменены и заменены на другие группы. Несколько горожан рассказали, что покупали билеты именно из-за них. А пришли потому, что жалко было потраченных денег. Некоторые покупали билеты почти за 4 тысячи рублей, чтобы увидеть своих кумиров.





При этом о музыкантах, которые будут на разогреве публики, волгоградцы мало что слышали. Волгоградка Валентина, которая пришла в вечернем платье, призналась, что не любит рэп, и купила билет ради рока.





А вот одна супружеская пара приехала аж из Ростовской области. По словам главы семьи, изначально они с супругой хотели посетить фестиваль из-за Шевчука. Но замена на группу "Кино" их не расстроила.















Между тем, зайти с первой попытки на стадион удается не всем волгоградцам. У некоторых не получается это сделать из-за проблем со штрих-кодом своих билетов, поэтому люди пробуют пройти через другие устройства, хотя контролеры стараются им помочь. Из-за этого уже скапливаются небольшие очереди.













Пока не очень многолюдно и на самой арене, но зрители постепенно подходят.















Напомним, сегодня, 17 сентября на «Волгоград Арене» выступят такие популярные исполнители как хип-хоп группа Bad Balance, рок-группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс и легендарная группа «КИНО».















На сегодняшнее утро в продаже оставались еще около 10 тысяч билетов.

