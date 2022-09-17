











- Транспорт - это одна из систем жизнеобеспечения любого города, тем более миллионника, поэтому он должен оставаться под контролем городских властей, - написал на своей страничке экс-депутат.





Он выразил обеспокоенность и в связи с тем, что могут вырасти тарифы на проезд.





Общая сумма финансирования проекта на 25 лет составит 12 миллиардов рублей – это федеральные и областные средства, а также деньги возможного инвестора.







Концессионер должен будет заняться ремонтом путей и контактных линий, а также обновить подвижной состав.