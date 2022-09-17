- 3 с лишним года назад на слушаниях в областной думе депутат Госдумы Москвичев доказывал, что трамвай Волгограда нужно отдать частнику. Будучи тогда депутатом областной думы, я выступил категорически против. И в тот раз удалось это безумие притормозить.Теперь, похоже, новая волна, - поделился Михаил Таранцов.
Михаил Таранцов обосновал, почему по его мнению, нельзя передавать транспорт в концессию.
- Рассказы властей об убыточности электротранспорта - это прикрытие данной спецоперации. Чиновники города и области годами уничтожали электротранспорт, не выделяли деньги на него в нужном объеме, помогали частным автобусам, а теперь делают удивлённые глаза. Немного внимания и денег, и трамваи и троллейбусы не будут убыточными, - считает Михаил Таранцов.
Напомним, 15 сентября депутаты городской думы согласились на предложение администрации города передать электротранспорт в концессии.
Фото Михаила Таранцова VK