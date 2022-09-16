Общество 16.09.2022 20:01
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16.09.2022 20:01
Партию семян абрикоса обыкновенного из Нижнечирского лесничества Волгоградской области в объеме 100 кг проверили на жизнеспособность. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты леса Волгоградской области», специалисты лесосеменной станции исследовали посевные качества семян методом окрашивания.
- Для этого семена абрикоса освободили от косточки и замочили в воде на двое суток. После чего освободили от семенной оболочки и поместили в раствор индигокармина на два часа, по прошествии которых определили соотношение окрашенных семян к тем, которые не подверглись окрашиванию, - рассказали специалисты.
Исследование показало, что жизнеспособность партии абрикоса обыкновенного составила 98%, что соответствует первому классу качества.
Впоследствии семена будут высеяны в собственном питомнике лесничества.
Фото: Центра защиты леса Волгоградской области
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