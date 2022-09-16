Общество 16.09.2022 17:23
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16.09.2022 17:23
Сегодня, 16 сентября, в Камышине Волгоградской области на фасаде школы №17 открыли мемориальную доску погибшему на Украине выпускнику Никите Буравикову.
Как сообщили в администрации Камышина, в памятной церемонии приняли участие мама и бабушка погибшего военнослужащего.
- Мой сын до конца был верен присяге. Не бросил оружие, не отступил, исполнил свой долг до конца, - сказала мама Никиты Ольга. - 12 июля мой Никита героически погиб в ближнем бою с противником.
Женщина отметила, что ее сын с гордостью носил форму, считая, что она ко многому обязывает, и хотел после завершения спецоперации поступать в военное училище.
Фото: администрация Камышина, ВК
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