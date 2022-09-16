







Сегодня, 16 сентября, в Камышине Волгоградской области на фасаде школы №17 открыли мемориальную доску погибшему на Украине выпускнику Никите Буравикову.

Как сообщили в администрации Камышина, в памятной церемонии приняли участие мама и бабушка погибшего военнослужащего.

- Мой сын до конца был верен присяге. Не бросил оружие, не отступил, исполнил свой долг до конца, - сказала мама Никиты Ольга. - 12 июля мой Никита героически погиб в ближнем бою с противником.

Женщина отметила, что ее сын с гордостью носил форму, считая, что она ко многому обязывает, и хотел после завершения спецоперации поступать в военное училище.

Фото: администрация Камышина, ВК



