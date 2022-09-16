Для удобства посетителей музыкального фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде на 17 сентября назначена дополнительная городская электричка сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка.

Транспорт отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:36, с о.п. Мамаев Курган – в 22:45, прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:56. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.

Напомним, фестиваль начнется на «Волгоград Арене» в 14-00 17 сентября. На стадионе выступят известные коллективы и певцы.