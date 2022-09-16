Депутаты волгоградской гордумы оценят новые тарифы на проезд

Проект решения по двум новым универсальным тарифам, разработанным администрацией Волгограда, внесен в городскую думу и на следующей неделе будет рассмотрен профильным комитетом, сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе.

Расширение линейки проездных позволит снизить затраты на проезд у тех, кто активно пользуется общественным транспортом, пояснили в городской думе.

Тариф «120 минут» дополняет уже действующий пересадочный тариф, но рассчитан не на часовую, а на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. Стоимость первой поездки составит 25 рублей, а каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей. При этом после первой транзакции пассажир сможет совершить в течение 120 минут неограниченное количество пересадок.

Второй тариф – «Единый безлимитный». Это единый проездной билет на все виды общественного транспорта, работающего на муниципальных маршрутах. До этого подобного тарифного плана в Волгограде не было.

Учитывая пожелания горожан, этот универсальный тариф позволит пользоваться без ограничений автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем. Стоимость такого проездного билета составит 1800 рублей в месяц. Тариф будет экономически выгоден волгоградцам, которые ежедневно совершают три и более поездки на различных видах общественного транспорта, считают в городской думе.