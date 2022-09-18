60% работающих волгоградцев не планируют поездки в Европу

Общество 18.09.2022 08:11
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18.09.2022 08:11
Из-за ограничений по выдаче шенгенских виз от поездок в Европу намерены отказаться 13% волгоградцев, 6 из 10 и не планировали ехать туда. Лишь каждый одиннадцатый не оставит попыток получить визу, чтобы путешествовать по ЕС. В опросе сервиса SuperJob, сообщает ИА "Высота 102", приняли участие экономически активное население города.
Ограничения по выдаче шенгенской визы не повлияют на планы большинства волгоградцев: 60% и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен «шенген», 13% респондентов. Каждый одиннадцатый (9%) будет по-прежнему стараться получить шенгенскую визу для путешествий.
Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый волгоградец с доходом свыше 80 тыс. руб. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (20%). Среди опытных путешественников, ранее посещавших европейские страны один или несколько раз в год, от отпуска в Европе отказываются более 35%.
Тех, кто готов преодолевать трудности ради «шенгена», среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35—44-летних (17% против 8%). Респонденты, которые в былые времена бывали в Европе 2 и более раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (48% против 15%).
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