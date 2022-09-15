Жара ненадолго вернется в Волгоград во второй половине сентября









В начале будущей недели в Волгограде ожидается до +30 градусов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, понедельник, 19 сентября будет не только жарким, но и дождливым – синоптики прогнозируют грозу.





Небольшие осадки также ожидаются завтра и послезавтра, 17 сентября. А вот воскресенье будет теплым и солнечным. На следующей неделе помимо понедельника жаркий день выпадет на среду, 21 сентября – до +29 градусов. Затем температура воздуха несколько понизится, но будет солнечно и без осадков.