Новый размер платы за детские сады утвердили в Волгоградской области









Средний размер родительской платы за посещение детей в дошкольных учреждениях утвержден комитетом образования и науки Волгоградской области за последние три месяца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, в июле размер родительской платы составил 1908 рублей, в августе – 2089 рублей, а в сентябре – 1999 рублей.





Сумма, которую родители платят за детские сады, рассчитывается каждый квартал и зависит от количества рабочих дней в месяце.