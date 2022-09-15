В Волгограде прикованную к постели женщину оставили без средств реабилитации

Общество 15.09.2022 16:42
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15.09.2022 16:42
Прокуратура помогает 40-летней волгоградке, прикованной к постели из-за тяжелого заболевания, получить необходимые технические средства реабилитации.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратился законный представитель женщины.
- Согласно индивидуальной программе реабилитации, женщине как инвалиду 1 группы необходимо предоставление туторов, бандажей, а также санитарных принадлежностей для лежачего больного, - рассказала Черединина. - Несмотря на неоднократные обращения законного представителя инвалида в ГУ Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, соответствующие технические средства реабилитации не предоставлялись.
Прокуратурой Тракторозаводского района Волгограда инициировано привлечение начальника отдела социальных программ ГУ ВРО ФСС РФ к административной ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг). Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа.
Кроме того, прокуратурой в Центральный районный суд Волгограда предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ГУ ВРО ФСС РФ обеспечить инвалида техническими средствами реабилитации.
В настоящее время инвалиду предоставлены туторы и бандажи. Обеспечение иными средствами реабилитации взято прокуратурой на контроль.
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