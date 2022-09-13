Общество

Герою СВО вручили высокую награду в музее-панораме «Сталинградская битва»

Общество 13.09.2022 19:13
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13.09.2022 19:13


В Волгограде сегодня, 13 сентября, высокую госнаграду вручили подполковнику запаса, добровольно отправившемуся на Украину в апреле текущего года. Александра Фридриха в Триумфальном зале музея-панорамы наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в присутствии многочисленных представителей СМИ. 

Однако, сообщает ИА «Высота 102», среди журналистов, прибывших в музей, к сожалению, были и те представители профессии, которым по итогам церемонии куда интереснее оказалось опубликовать непроверенные факты, нежели рассказать читателям историю участника СВО. 

Так, в частности, одно из интернет-изданий опубликовало информацию, будто бы героя сегодняшнего события не пустили на награждение 9 сентября, проходившее в администрации региона. Обратив внимание на отсутствие галстука и пиджака у Александра Фридриха, неопытный сотрудник редакции выдал за правду собственные домыслы, заявив, что именно отсутствие пары деталей гардероба и стало якобы причиной отсутствия Александра Фридриха на церемонии четыре дня назад.  

Корреспонденты информагентства связались с Александром Валерьевичем, чтобы прояснить ситуацию. 

– Примерно за неделю до 9 сентября мне позвонили из комитета администрации Волгоградской области с приглашением на награждение губернатором Андреем Бочаровым, – рассказал Александр Фридрих в беседе с журналистом «Высоты 102». – Однако я не был к этому готов и сразу же отказался. 9 сентября я не приезжал в администрацию. Однако после этого мне позвонили из комиссариата и сказали, что за медалью все-таки придется лично явиться в музей-панораму.

О причинах отказа приезжать в администрацию Волгоградской области 9 сентября участник СВО говорить отказался, откровенно не поняв, почему это может вызывать интерес отдельных журналистов. 

Напомним, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александру Фридриху вручил сегодня военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов. На мероприятии в том числе присутствовал заместитель губернатора Геннадий Шевцов. 

Как проходило награждение – смотрите видеорепортаж ИА «Высота 102».

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