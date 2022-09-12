В волгоградских трамваях появится тревожная кнопка









МУП «Метроэлектротранс» собирается внедрить многофункциональную систему мониторинга работы подвижного состава. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, стоимость услуг по установке этого оборудования на предприятии оценили почти в 4 миллиона рублей.





Как следует из технического задания, планируется установить терминалы многофункциональной системы мониторинга, оснащенные голосовой связью и тревожными кнопками ГЛОНАСС. Будут закуплены 211 единиц оборудования, которыми снабдят трамваи и троллейбусы.