А потом все в «Кино»: на фестивале Parkseason Fest в Волгограде утвердили очередность выступления звезд









Оргкомитет крупнейшего музыкального фестиваля Юга России анонсировал итоговый состав, время и порядок выступления всех артистов 17 сентября 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете, всего в один день на «Волгоград Арене» пройдет 7 концертов.





Стадион «Волгоград Арена» будет доступен для входа посетителей с 13:00. Откроет фестиваль в 14:00 местная инди-рок-группа «В чём дело?», уже отметившаяся в хит-парадах федеральных радиостанций и на известных летних фестивалях. Далее на сцену выйдут питерская рэп-рок команда «Кирпичи» (14:40) и хип-хоп группа Bad Balance (15:30).





В 16:30 начнется концерт «Чиж & Co». Выступления группы Сергея Чигракова традиционно собирают в Волгограде аншлаги. За время своего существования коллектив записал несколько знаковых альбомов и занял уникальную нишу в мире русского рока. Великолепная мелодика, проникновенные тексты и безупречное исполнение сделали творчество «Чиж & Co» по-настоящему народным.





В 18:00 на сцену выйдет легендарный Вячеслав Бутусов. В часовой программе прозвучат золотые хиты «Наутилус Помпилиус». Историю целого поколения под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках Бутусов представит вместе с музыкантами своей группы «Орден Славы».





В 19:30 перед зрителями появится Григорий Лепс, недавно получивший звание народного артиста России. Эксклюзивная часовая концертная программа будет состоять из самых известных песен под «живой» аккомпанемент полного состава музыкантов коллектива Григория Викторовича.





Завершит фестиваль грандиозное выступление группы «КИНО», которое начнется в 21:00. Музыканты культовой группы спустя более чем 30 лет едут в тур по России и выступят в Волгограде впервые после воссоединения. Основа программы – настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей, два басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «КИНО» Юрий Каспарян. Посетители «Волгоград Арены» услышат и увидят 17 сентября, каким может быть выступление эпохального коллектива в двадцать первом веке: с качественным современным звуком, мощным сценическим продакшеном и потрясающими видеоэффектами. Музыкальное шоу такого высокого уровня состоится в Волгограде впервые.

На стадионе прозвучат такие легендарные песни "Кино", как "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет", "Хочу перемен", "Восьмиклассница", "Последний герой", "Видели ночь" и другие.



