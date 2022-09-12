Общество

А потом все в «Кино»: на фестивале Parkseason Fest в Волгограде утвердили очередность выступления звезд

Общество 12.09.2022 17:02
0
12.09.2022 17:02



Оргкомитет крупнейшего музыкального фестиваля Юга России анонсировал итоговый состав, время и порядок выступления всех артистов 17 сентября 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете, всего в один день на «Волгоград Арене» пройдет 7 концертов.

Стадион «Волгоград Арена» будет доступен для входа посетителей с 13:00. Откроет фестиваль в 14:00 местная инди-рок-группа «В чём дело?», уже отметившаяся в хит-парадах федеральных радиостанций и на известных летних фестивалях. Далее на сцену выйдут питерская рэп-рок команда «Кирпичи» (14:40) и хип-хоп группа Bad Balance (15:30). 

В 16:30 начнется концерт «Чиж & Co». Выступления группы Сергея Чигракова традиционно собирают в Волгограде аншлаги. За время своего существования коллектив записал несколько знаковых альбомов и занял уникальную нишу в мире русского рока. Великолепная мелодика, проникновенные тексты и безупречное исполнение сделали творчество «Чиж & Co» по-настоящему народным.

В 18:00 на сцену выйдет легендарный Вячеслав Бутусов. В часовой программе прозвучат золотые хиты «Наутилус Помпилиус». Историю целого поколения под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках Бутусов представит вместе с музыкантами своей группы «Орден Славы». 

В 19:30 перед зрителями появится Григорий Лепс, недавно получивший звание народного артиста России. Эксклюзивная часовая концертная программа будет состоять из самых известных песен под «живой» аккомпанемент полного состава музыкантов коллектива Григория Викторовича. 

Завершит фестиваль грандиозное выступление группы «КИНО», которое начнется в 21:00. Музыканты культовой группы спустя более чем 30 лет едут в тур по России и выступят в Волгограде впервые после воссоединения. Основа программы – настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей, два басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «КИНО» Юрий Каспарян. Посетители «Волгоград Арены» услышат и увидят 17 сентября, каким может быть выступление эпохального коллектива в двадцать первом веке: с качественным современным звуком, мощным сценическим продакшеном и потрясающими видеоэффектами. Музыкальное шоу такого высокого уровня состоится в Волгограде впервые.
На стадионе прозвучат такие легендарные песни "Кино", как "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет", "Хочу перемен", "Восьмиклассница", "Последний герой", "Видели ночь" и другие. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.09.2022 17:42
Общество 12.09.2022 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 15:58
Общество 12.09.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 14:36
Общество 12.09.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 14:18
Общество 12.09.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 12:57
Общество 12.09.2022 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2022 12:55
Общество 12.09.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 11:56
Общество 12.09.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 11:10
Общество 12.09.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 08:29
Общество 12.09.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2022 00:08
Общество 12.09.2022 00:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 22:48
Общество 11.09.2022 22:48
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 20:44
Общество 11.09.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 18:57
Общество 11.09.2022 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 17:05
Общество 11.09.2022 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 15:42
Общество 11.09.2022 15:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Следователь особого отдела СКР за взятки в 21 млн идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде трое коммунальщиков осуждены за аферу с показаниями теплосчетчиковСмотреть фотографии
17:43
Помощник Гимбатова станет новым депутатом Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
17:42
Не перекрытия, так ДТП: дороги Волгограда снова сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
17:02
А потом все в «Кино»: на фестивале Parkseason Fest в Волгограде утвердили очередность выступления звездСмотреть фотографии
16:24
Житель Москвы просил оправдания за убийство тестя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
«Яндекс» закрыл сделку с VK: где теперь читать новости ВолгоградаСмотреть фотографии
15:37
Рецидивисту из Крыма, забившему прохожего в Волгограде, вынесли приговорСмотреть фотографии
15:01
Нелегального мусорщика поймали под Волгоградом после видеоразоблачения на ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:36
В Волгограде пожарный пароход времен войны избавят от грязи и копотиСмотреть фотографии
14:18
Волгоградцы за три дня празднования Дня города съели 800 кг шашлыковСмотреть фотографии
14:05
Проинформированы ФСБ и губернатор: в Волгограде вскрыли фальсификации при проведении публичных слушанийСмотреть фотографии
13:46
«РТК-Солар»: мошенники использовали известные бренды для хищения денег у гражданСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде ограничат высоту новостроек 24 этажамиСмотреть фотографии
13:29
К делу о смерти пациентки врача Гиниятова приступают в суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский подросток угнал УАЗ у жителя Ленинградской областиСмотреть фотографии
12:57
«Волгоградэнергосбыт» назвал злостных неплательщиков среди УКСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине Иваном БогатыревымСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области чабана подозревают в краже поголовья ягнятСмотреть фотографии
11:56
Волгоградских ветеранов ВОВ и фронтовиков окутают заботой и вниманиемСмотреть фотографии
11:45
Машина всмятку: под Волгоградом в лобовом ДТП с фурой погиб 62-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:39
Эксперты ОМС: Требование сдать тест на COVID-19 за свой счет перед плановой госпитализацией незаконноСмотреть фотографии
11:10
Двоих бывших депутатов Волгоградской облдумы наградят 50 тысячами рублей за заслугиСмотреть фотографии
10:35
Ехал домой: ростовчанина нашли мертвым в придорожной гостинице под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
«Эвакуация на усмотрение объекта»: в Волгограде проверяют сообщения о массовом минированииСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде боксер-любитель забил до смерти свою сожительницуСмотреть фотографии
08:29
Росстат: в 2022 году в Волгоградской области упали рождаемость и смертностьСмотреть фотографии
07:58
Новыми депутатами Волгоградской облдумы станут три дамы из «Единой России»Смотреть фотографии
00:08
Фейерверк в пойме Царицы завершил празднование 433-летия ВолгоградаСмотреть фотографии
22:48
«Предстоит много работать»: в Волгоградской области подводят итоги трехдневных выборовСмотреть фотографии
 