Птицу и скотину нельзя: в Волгограде продают 97 га земли под жилую застройку

Общество 13.09.2022 09:31
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13.09.2022 09:31
Несколько крупных земельных участков, расположенных в Советском и Кировском районах Волгограда, выставлены на продажу за 280 миллионов рублей.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на торги, которые проводит ДОМ.РФ, самый крупный лот состоит из четырех земельных участков общей площадью 60,9 га. В описании указано, что они находятся в 11 км от центра Волгограда. Рядом расположены индивидуальные жилые дома и незастроенные участки.
На указанной земле возможно строительство многоквартирных жилых домов, многоквартирных блокированных жилых домов, индивидуального строительства, но без права содержания скота и птицы.
Начальная стоимость лота - 170 миллионов рублей.
Еще один лот площадью 36,3 га продается по начальной цене в 110 миллионов рублей. В него входят два земельных участка для малоэтажной жилой застройки.
Все эти участки относятся к землям населенных пунктов.
Итоги аукциона подведут 14 ноября.
Фото: ДОМ.РФ
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