



Клубный дом «Романовъ», построенный «Синара-Девелопмент» в Волгограде, одержал победу в городском смотре-конкурсе на содержание многоквартирных домов и благоустройство придомовых территорий. Жилой комплекс на улице Ангарская, 69 стал первым сразу в двух номинациях – лучший дом на территории Волгограда после 1999 года постройки и лучший двор.

«Романовъ» – это два 23-этажных дома повышенной комфортности. Среди преимуществ ЖК можно выделить разнообразные планировки квартир, в том числе с мастер-спальней, улучшенную шумоизоляцию за счет увеличения толщины межквартирных перегородок до 300 мм, многоуровневую систему контроля доступа.

Территория клубного дома огорожена, круглосуточно ведется видеонаблюдение, консьержи всегда готовы помочь жителям и гостям с решением их вопросов.

Фасад дома выполнен из трех видов кирпича разных оттенков. Это натуральный и долговечный материал, который не выцветает и не разрушается.

Окна в холле выполнены с применением технологии «stop-sol». Это особое покрытие стекла отражает солнечный свет, защищая помещение от перегрева,что важно в жаркую погоду.





Еще одна интересная особенность комплекса – закрытый, многофункциональный двор: для детей организовано игровое пространство с песочницей, горками и качелями, для взрослых – зона отдыха с беседками и мангалами, для спортсменов – поле для мини-футбола и площадка с тренажерами.





Подъезды в клубном доме «Романовъ» выполнены по индивидуальному дизайн-проекту – подождать такси или встретить гостей удобно в просторном холле с диванами и столиками.На первом этаже домов предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, а также комната гигиены для мойки лап домашних животных.





— Когда мы начинаем разрабатывать проект нового жилого комплекса, вся команда «Синара-Девелопмент» концентрируется на создании только лучших решений- как дизайнерских и архитектурных, так и строительных. Мы до мелочей продумываем все аспекты – жильцам должно быть не просто уютно и безопасно в наших ЖК, каждый сантиметр дома должен быть функциональным и удобным. Цель, которую мы перед собой ставим, – создание комфортной жилой среды. И компания «Синара-Девелопмент» ее всегда достигает, а клубный дом «Романовъ» тому яркое подтверждение, — сказал коммерческий директор компании Юрий Старков.





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