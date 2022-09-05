В Камышине отец неделю хранил молчание об исчезновении 11-летнего сына

В Волгоградской области полицейским потребовалось менее суток, чтобы найти пропавшего без вести 11-летнего школьника. Как сообщили в ГУ МВД России по региону ИА «Высота 102» , ребенок пропал 28 августа, однако с заявлением к правоохранителям отец обратился лишь спустя неделю.

– 4 сентября днем в Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» обратился отец 11-летнего мальчика. Мужчина сообщил, что его сын ушел гулять и домой не вернулся, – рассказали информагентству в пресс-службе регионального главка МВД. – По тревоге был поднят личный состав отдела. Поиски ребенка велись весь день и всю ночь, полицейские обследовали местность, парки, подъезды домов, опрашивали его друзей и знакомых. В результате мальчик был обнаружен сотрудниками полиции на улице.

В настоящее время полицейские выясняют условия проживания ребенка в семье, где его хватились лишь на восьмой день отсутствия. Известно, что неделю, которую мальчик отсутствовал дома, он провел на улице бродяжничая.

– За время отсутствия мальчика противоправных деяний в отношении него не совершалось, – уточняют полицейские. – Отец мальчика привлечен к административной ответственности. Собранные материалы будут переданы в органы опеки для решения вопроса о лишении отца родительских прав.

Как стало известно информагентству, отец воспитывает мальчика в одиночку.