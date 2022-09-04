Смотрим, где в сентябре в Волгограде отключат горячую воду

В Волгограде завершается подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», напоследок ООО «Концессии теплоснабжения» готовят временное отключение горячей воды в Краснооктябрьском районе.
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Ограничение подачи ГВС с 12 по 14 сентября
улица Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
улица Гончарова, 5, 7, 9
проспект Металлургов, 30, 32, 34
улица Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56
улица Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
улица Богунская, 10А, 12, 16
улица Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
улица Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5
улица Клары Цеткин, 5, 7
переулок Аэропортовский, 2, 6, 8
улица Короткая, 23, 25, 27
улица 39-й Гвардейской, 6, 8
улица Варшавская, 4, 6, 7
улица Новоремесленная, 3, 5
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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