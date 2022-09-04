Общество

Смотрим, где в сентябре в Волгограде отключат горячую воду

Общество 04.09.2022 21:18
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04.09.2022 21:18


В Волгограде завершается подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», напоследок ООО «Концессии теплоснабжения» готовят временное отключение горячей воды в Краснооктябрьском районе. 

Возможно, что именно ваш адрес попал в списки:

Ограничение подачи ГВС с 12 по 14 сентября 

улица Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

улица Гончарова, 5, 7, 9

проспект Металлургов, 30, 32, 34

улица Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56

улица Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

улица Богунская, 10А, 12, 16

улица Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

улица Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

улица Клары Цеткин, 5, 7

переулок Аэропортовский, 2, 6, 8

улица Короткая, 23, 25, 27

улица 39-й Гвардейской, 6, 8

улица Варшавская, 4, 6, 7

улица Новоремесленная, 3, 5

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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