В Волжском 5 сентября перенесут остановку общественного транспорта

В Волжском Волгоградской области перенесут одну из остановок общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», нововведение начнет действовать с завтрашнего дня.

— С 5 сентября 2022 года остановка «Городская стоматологическая поликлиника» (АИК Бистро) переносится от ТЦ «ПланетаЛето» к стоматологической поликлинике на бульвар Профсоюзов, 1, — сообщается в официальном заявлении МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732».

Уточняется, что основанием для нововведения послужило письмо комитета благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Волжского от 2 сентября.