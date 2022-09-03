Общество 03.09.2022 09:24
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03.09.2022 09:24
Студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета, которые после поступления в вуз заселились в общежитии на проспекте Ленина, 78а, поделились нерадостными картинами своего быта. Как рассказали ИА «Высота 102» будущие учителя, они и предположить не могли, что им придется существовать в таких условиях.
- Санузлы на нашем пятом этаже все в грибке, плесени и ржавчине, - поведали студенты. – Краска на стенах в коридоре облупилась, на потолках везде – следы протечек. Полы все вздулись, потолки замазаны толстым слоем цемента, того и гляди, отвалятся прямо на голову. Обои отошли, а следы протечек заклеены обычной бумагой или скотчем. К тому же в комнатах полно тараканов. Некоторые не спят ночами – боятся, что насекомые заползут в уши.
Возмущены состоянием общежития и родители студентов.
- Учителей нужно уважать, это известная истина, но будущие педагоги не смогут уважать себя сами, если к ним такое вот отношение, - считают родители. – Никто не требует евроремонта, но можно же создать элементарные и приличные условия проживания студентов?
В пресс-службе ВГСПУ в ответе на редакционный запрос пояснили, что ремонт части общежития на проспекте Ленина, 78а запланирован на 2023 год.
- Уже разработана проектная документация, так что надеемся, что все пойдет по плану, - пояснили в высшем учебном заведении. – В части этого здания, где живут иностранные студенты, капремонт был уже проведен – здесь заменили окна, сантехнику. Напомним, что из-за коронавируса они не могли вернуться домой и вынуждены были оставаться в Волгограде. Сразу здания общежитий, а их у нас три, мы отремонтировать не можем – студентам ведь надо где-то жить, поэтому делаем все поэтапно. После проведения ремонтных работ будут существенно улучшены условия проживания 220 студентов.
В частности, в общежитии на улице Хиросимы, 16 недавно были отремонтированы 19 жилых секций, места общего пользования, прокомментировали в вузе. Здесь планируется также заменить окна.
- Мы так же, как и студенты, заинтересованы в создании достойных условий проживания обучающихся, эта работа ведется и будет вестись до решения этой проблемы, - заверили в ВГСПУ.
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