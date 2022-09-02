Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали за лень









Руководитель муниципального органа контроля Волгограда оштрафован за уклонение от проверки управляющей компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, сначала орган муниципального контроля обратился в прокуратуру Кировского района о согласовании внеплановой проверки в отношении управляющей компании по вопросу содержания общего имущества многоквартирных домов. В частности, планировалось зафиксировать ненадлежащее состояния балконных плит, кровельного покрытия и т.д. Учитывая угрозу жизни и здоровья граждан, прокурор согласовал проверочное мероприятие в установленный законом срок.





Однако сотрудники жилищной инспекции от проверки фактически уклонились под надуманным предлогом. Это стало основанием для возбуждения прокуратурой в отношении руководителя органа муниципального контроля административного производства за ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.





Мировым судьей судебного участка № 75 по результатам его рассмотрения виновному должностному лицу назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.





В настоящее время соответствующие проверки проведены, принимаются меры к устранению нарушений.





Фото из архива ИА "Высота 102"