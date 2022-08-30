«Чиж & Co» заменит группу «Сплин» на ParkSeason Fest в Волгограде

Лайн-ап хедлайнеров главного музыкального фестиваля Юга России усилен музыкальным коллективом, любимым несколькими поколениями поклонников – легендарными «Чиж & Co». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оргкомитета ParkSeason Fest.

17 сентября волгоградцы и гости города получат уникальную возможность спеть вместе с музыкантами всем знакомые и всеми любимые хиты: «Вечная молодость» («В коморке, что за актовым залом…»), «Фантом», «О любви», «Дверь в лето», «Полонез» и многие другие.

Также, напомним, на стадионе «Волгоград Арена» в этот день выступят группа «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», группы Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело».

Оперштаб Волгоградской области уже дал разрешение на проведение фестиваля, уточнили в пресс-службе организатора мероприятия.

Ранее сообщалось, что группа «Сплин» не выступит на «Волгоград Арене» 17 сентября. А в начале лета стало известно, что в город-герой в сентябре 2022 года не приедут музыканты «Мумий Троль» и «Би-2».

Фото из архива ИА "Высота 102"