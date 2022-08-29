В поле под Волгоградом разъяренный бык атаковал мужчину

В Волгограде в больницу № 25 был доставлен 33-летний мужчина с многочисленными травмами. Как стало известно ИА «Высота 102», пациент Больничного комплекса стал жертвой разъяренного быка.

По сведениям экстренных служб, сигнал о происшествии в Городищенском районе Волгоградской области поступил около 23.00 27 августа. Транспортировать пострадавшего пришлось в областной центр из села Орловка, в окрестностях которого в поле на него и напал бык.

– Мужчина получил множество травм. При первичном осмотре медиками у него были диагностированы перелом ребер, ушибы головы, туловища, руки ног, – сообщил источник информагентства.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что состояние мужчины на сегодня оценивается врачами как средней степени тяжести.

– На сегодняшний день пациент продолжает лечение в травматологическом отделении, – прокомментировали в облздраве.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"