Участок набережной Волгограда напротив речпорта получил новое освещение

В Волгограде участок набережной, до недавних пор находившийся в заброшенном состоянии, оборудовали новыми фонарями. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, речь идет об отрезке в районе пешеходного моста, ведущего к речному порту.

– В общей сложности компания-исполнитель установила 20 светоточек на благоустраиваемом общественном пространстве между поймой реки Царицы и пешеходным мостом, – сообщили в администрации города. – Одновременно в порядок привели и лестничный сход от верхней террасы к рокадной дороге: 44 гранитные ступени обработали при помощи гидроструйного аппарата, а изношенные поручни заменили на новые.

В эти дни подрядчик завершает укладку брусчатки на пешеходной зоне, которая расположится по периметру новой парковки, рассчитанной на 50 машиномест. Продолжается монтаж поливочного водопровода.

– Поскольку пространство имеет сложный рельеф, включающий ряд различных объектов, в том числе пешеходную эстакаду, строительные работы планируется провести в несколько этапов, – уточняют в мэрии. – В текущем году преобразится территория на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. В конечном итоге на участке склона появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок, а сам объект станет логическим продолжением уже реконструированных прогулочных зон, поскольку его оформление будет гармонировать с уже созданными объектами.

Фото: администрация Волгограда