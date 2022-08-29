Общество

Участок набережной Волгограда напротив речпорта получил новое освещение

Общество 29.08.2022 14:23
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29.08.2022 14:23


В Волгограде участок набережной, до недавних пор находившийся в заброшенном состоянии, оборудовали новыми фонарями. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии,  речь идет об отрезке в районе пешеходного моста, ведущего к речному порту. 

В общей сложности компания-исполнитель установила 20 светоточек на благоустраиваемом общественном пространстве между поймой реки Царицы и пешеходным мостом, – сообщили в администрации города. – Одновременно в порядок привели и лестничный сход от верхней террасы к рокадной дороге: 44 гранитные ступени обработали при помощи гидроструйного аппарата, а изношенные поручни заменили на новые.

В эти дни подрядчик завершает укладку брусчатки на пешеходной зоне, которая расположится по периметру новой парковки, рассчитанной на 50 машиномест. Продолжается монтаж поливочного водопровода.

Поскольку пространство имеет сложный рельеф, включающий ряд различных объектов, в том числе пешеходную эстакаду, строительные работы планируется провести в несколько этапов, – уточняют в мэрии. – В текущем году преобразится территория на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. В конечном итоге на участке склона появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок, а сам объект станет логическим продолжением уже реконструированных прогулочных зон, поскольку его оформление будет гармонировать с уже созданными объектами.

Фото: администрация Волгограда 

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