Общество

Умер второй с начала недели: в Волгоградской области COVID-19 показал рост почти в 1,5 раза

Общество 28.08.2022 12:02
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28.08.2022 12:02


В Волгоградской области рост заболеваемости ковидом к 28 августа показал увеличение почти в полтора раза в сравнении с показателями начала недели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, на сегодня выявлено 542 случая инфицирования против 403 неделю назад. 

— За сутки госпитализированы 62 человека, 142 пациента выздоровели, — цитирует оперсводку информагентство. — Один человек с подтвержденной ковид-инфекцией скончался. Последний раз сообщение о смерти от коронавируса фиксировался 22 августа. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о начале работы с 1 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда инфекционного роддома на 74 койко-места. Медучреждение откроют на базе больницы № 5.

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