Общество

Курское общество инвалидов обеспечит волгоградских прокуроров масками

Общество 27.08.2022 19:03
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27.08.2022 19:03



Общественная региональная организация общества инвалидов из Курской области поставит в прокуратуру Волгоградской области партию одноразовых масок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, организацию определили победителем аукциона, объявленного областной прокуратурой. Надзорный орган на средства федерального бюджета заказал 274520 штук одноразовых масок с антибактериальным фильтром, в которых можно свободно дышать. Маски не должны вызывать аллергию и иметь белый или голубой цвета.

На закупке масок в другом регионе удалось сэкономить федеральные деньги. Начальная цена контракта составляла 1 миллион рублей, но купили партию масок за цену, в пять раз меньше.


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