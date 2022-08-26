В Волгограде у НЭТа запретят парковать автомобили

В Центральном районе Волгограда у здания НЭТа организуют пешеходную зону. Как сообщает ИА «Высота 102», парковку и движение автомобилей запретят завтра, 27 августа.

— На период подготовки и проведения церемонии открытия кинофестиваля «Волгоградский факел» для обеспечения безопасности ее участников и зрителей с 07.00 до 20.00 27 августа на участке улицы Володарского от улицы Мира до улицы Коммунистической, а также на парковочной площадке площади Павших борцов вводится пешеходный режим, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.

Как уточнили в горадмине, Волгоград примет первый открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел» с 27 по 30 августа в рамках празднования Дня города.

В программе более 30 российских фильмов 2021-2022 годов. Волгоградцы и гости города смогут посетить творческие вечера, концерты, спектакли и мастер-классы с участием известных актеров театра и кино, театральных и общественных деятелей.

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