В рамках Первого нового открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел», который стартует в городе 27 августа, волгоградцы смогут посетить театральные постановки с участием именитых гостей. В мэрии горожан предупреждают о необходимости заранее приобрести билеты.

28 августа в 19.00 в Молодежном театре будут давать спектакль «Глупости» московского режиссёра Сергея Сотникова. В истории о классическом любовном треугольнике задействованы актеры Влад Канопка, Анастасия Денисова и Максим Колосов.

Билеты доступны к покупке на сайте молодёжного театра: http://molod-theatre.ru/.

28 августа в 19.00 на сцене Волгоградского музыкального театра состоится творческий вечер-концерт известной российской актрисы Нонны Гришаевой «Падаю вверх».

29 августа в 19.00 в музыкальном театре будет показан моноспектакль-концерт Алёны Биккуловой о жизни Анны Герман «Гори, гори, моя звезда…».

30 августа в 19.00 в музтеатре состоится концертная программа Олега Харитонова «ЭПОХА. Окуджава».

Информация о приобретении билетов на мероприятия на сайте театра: www.muzteatr-vlg.ru.

Накануне, напомним, ИА «Высота 102» публиковало полную программу фестиваля. Все кинопоказы волгоградцы смогут посетить совершенно бесплатно. Единственное – если вы решите сходить на фильм в кинотеатре, лучше заранее забронировать места по телефонам.