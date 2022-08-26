Приставы арестовали 10 автомобилей волгоградцев на парковке «Акварели»

Общество 26.08.2022 13:05
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26.08.2022 13:05
Судебные приставы провели очередной рейд по выявлению должников на парковке ТРЦ «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, им удалось установить 13 владельцев транспортных средств, вовремя не погасивших свои долги. Автомобили десяти из них после ареста отправились на специализированную стоянку.
Двое должников, которые не оплатили штрафы ГИБДД, коммунальные услуги и налоги, погасили задолженность на месте сразу после ареста транспортных средств. Взысканная сумма составила 25 тыс. рублей.
Еще один водитель не стал дожидаться кардинальных действий и погасил долг за коммунальные услуги в размере 23 тыс. рублей.
Сотрудники органа принудительного исполнения готовят арестованное и изъятое имущество к реализации.
Недавно, напомним, на парковке около «Мармелада» приставы арестовали 18 автомобилей должников на общую сумму 9 миллионов рублей.
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