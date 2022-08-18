Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей на парковке у ТРК «Мармелад»









Сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области провели рейд по установлению должников, управляющих транспортными средствами. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, он прошел 16 августа на парковке у ТРК «Мармелад».





Судебные приставы арестовали имущество 18 должников. По предварительной оценке, его стоимость превышает 9 млн рублей. На месте водители оплатили долги на сумму 537 тысяч рублей.





Тем, у кого не оказалось необходимой суммы или желания исполнять решение суда, судебные приставы вручили требование о погашении задолженности, а их транспортные средства были перемещены на специальную стоянку. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, пояснили в ведомстве.





Фото УФССП по Волгоградской области