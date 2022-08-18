Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей на парковке у ТРК «Мармелад»

Общество 18.08.2022 16:55
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18.08.2022 16:55
Сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области провели рейд по установлению должников, управляющих транспортными средствами. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, он прошел 16 августа на парковке у ТРК «Мармелад».
Судебные приставы арестовали имущество 18 должников. По предварительной оценке, его стоимость превышает 9 млн рублей. На месте водители оплатили долги на сумму 537 тысяч рублей.
Тем, у кого не оказалось необходимой суммы или желания исполнять решение суда, судебные приставы вручили требование о погашении задолженности, а их транспортные средства были перемещены на специальную стоянку. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, пояснили в ведомстве.
Фото УФССП по Волгоградской области
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