В Волгоградскую область пришли холодные ночи до +10 градусов

Общество 25.08.2022 07:43
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25.08.2022 07:43
В конце августа в Волгоградскую область пришли довольно прохладные ночи. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в ближайшие дни ночью температура воздуха в регионе может опуститься до +10 градусов. При этом днем будет достаточно жарко – до +35 градусов.
В Волгоградской области будет по-прежнему ветрено – порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, жара в регионе сохранится до конца августа. А вот 2 сентября ожидается резкий спад температуры – до +22 градусов.
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