В Волгоградскую область пришли холодные ночи до +10 градусов









В конце августа в Волгоградскую область пришли довольно прохладные ночи. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в ближайшие дни ночью температура воздуха в регионе может опуститься до +10 градусов. При этом днем будет достаточно жарко – до +35 градусов.





В Волгоградской области будет по-прежнему ветрено – порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.





Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, жара в регионе сохранится до конца августа. А вот 2 сентября ожидается резкий спад температуры – до +22 градусов.