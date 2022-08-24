Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: почти две трети жителей ЮФО, занимающихся спортом, делают это бесплатно





Две трети жителей Южного федерального округа (64%) занимаются спортом. При этом сторонников бесплатных тренировок в этом году стало больше. 89% южан признают, что такие занятия важны для поддержания здоровья. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» к Международному дню учреждения спорта 23 августа.

Ежедневно занимаются спортом 14% опрошенных. Еще 24% сообщили, что уделяют спортивным занятиям два дня в неделю, а 13% - один день в неделю. При этом вообще не занимаются спортом 36%.

Среди занятий спортом на любительском уровне у жителей округа наиболее популярны: тренажерные залы (26%), бег (24%), плавание (22%) и йога (18%). Занятия в фитнес-клубах и футболом привлекают по 10% респондентов.

64% занимающихся летними видами спорта россиян не тратят на тренировки ни копейки. При этом 28% тратят на летний спорт 5-10 тысяч рублей в месяц, 4% - 10-20 тысяч рублей, 2% - свыше 20 тысяч рублей в месяц.

За последние полгода 16% опрошенных любителей спорта значительно сократили траты на тренировки или вовсе перестали заниматься платно. У 10% траты на спорт за это время незначительно сократились, у 14% несущественно выросли. У 2% выросли заметно. При этом 58% заявили, что их расходы на занятия спортом с февраля 2022 года не изменились.

— Занятия физкультурой и спортом важны и полезны для здоровья, но иногда могут быть и травмоопасны. Если травма требует обследований и лечения, не входящих в программу ОМС, выручит страховка от несчастных случаев, к которым относятся травмы во время занятий как любительским, так и профессиональным спортом. Она дает возможность человеку компенсировать свои расходы на лечение и лекарства за счет выплаты от страховой компании, — говорит начальник Управления андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Анна Комиссарова.

Лишь 10% южан считают, что спорт не важен для поддержания здоровья. По мнению 38%, занятия спортом важны для здоровья, еще 51% считают, что очень важны.

Только 28% респондентов слышали, что существуют мультиспортивные гонки, такие как ironstar и ironman. 72% ничего об этом не знают.

Спортивных зрителей (70%) в России больше, чем тех, кто занимается спортом (64%). Определенный вид спорта смотрят 29%, 33% включают спортивные трансляции время от времени, чтобы быть в курсе событий. 8% смотрят любой спорт без исключения.

На открытый вопрос (можно давать больше одного варианта ответа), какие виды спорта вы больше всего любите смотреть, жители юга чаще всего называли футбол (36%), фигурное катание (33%), хоккей (23%) спортивная гимнастика (19%). Среди тех, кто смотрит спортивные трансляции, также достаточно популярны художественная гимнастика (18%), биатлон (17%), легкая атлетика (15%) и единоборства (14%).

*Опрос проводился банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» с 15 по 19 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.