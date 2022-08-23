Общество 23.08.2022 10:08
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23.08.2022 10:08
Административное наказание в виде штрафа за публичное демонстрирование нацисткой символики наложено на безработного 33-летнего Александра Губина, проживающего в Волгограде.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службе судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановлением Кировского районного суда мужчина признан виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Он оштрафован на 1 000 рублей.
Судом установлено, что в мае волгоградец разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе для неограниченного круга лиц изображение флага нацисткой Германии времен III рейха.
- В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, - сообщила Вальковская.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Известно, что Губин нигде не работает и не имеет постоянной регистрации в Волгограде.
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