







Проблема ожирения становится все более актуальной для жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным статистики и ГБУЗ «ВОМИАЦ» в Волгоградской области больны ожирением около 33 тыс. человек. В 2021 году в области зарегистрирован 8161 случай впервые выявленной заболеваемости. Показатель составил 329,8 случаев на 100 тыс. населения, что выше показателя по РФ в 2020 году (253,9 случаев на 100 тыс. населения). За 10 лет он вырос на 46,5%.





Всего по данным Министерства здравоохранения РФ, в России около 2 млн. человек страдают ожирением, из них 371,9 тыс. выявлено в 2020 году. За 10 лет показатель впервые установленной заболеваемости ожирением в России вырос на 58,7%.





Основной причиной ожирения является переедание. Хроническое переедание ведет к нарушениям в работе центра аппетита в головном мозге. При этом нормальное количество съеденной пищи уже не может подавить чувство голода. Избыточная пища утилизируется организмом и откладывается «про запас» в жировое депо, что ведет к увеличению количества жира в организме и в дальнейшем к развитию ожирения. Сильные волнения могут снизить чувствительность центра насыщения в головном мозге, и человек начинает незаметно для себя принимать больше пищи. Аналогичная ситуация может быть следствием различных психоэмоциональных факторов: чувство одиночества, тревоги, тоски, неудовлетворенности. В этих случаях еда заменяет положительные эмоции. Многие плотно едят перед сном, сидя у телевизора, компьютера, что способствует неконтролируемому набору веса.





Также важнейшим фактором, приводящим к развитию ожирения, является низкая физическая активность, когда даже нормальное количество принимаемой пищи является избыточным, так как калории, поступившие в организм с едой, не сжигаются в процессе физических нагрузок, а превращаются в жир. Поэтому, чем меньше мы двигаемся, тем меньше мы должны есть, напоминают в Роспотребнадзоре.



