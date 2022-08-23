Общество

Динозавр с огнеметом и 45 водопадов: в ЦПКиО Волгограда отпраздновали День флага РФ

Общество 23.08.2022 00:25
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23.08.2022 00:25


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 22 августа с размахом отметили День Государственного флага России. Необычный салют и фаер-шоу — в снимках фотокорреспондента ИА «Высота 102». 



Посмотреть на огненное шоу в Центральный парк пришли около 2000 человек. 




Самые смелые покоряли высоту в надежде на удачный кадр. 



Особенностью фаер-шоу стал динозавр с огнеметом, который понравился всем. 



Организаторы праздника пообещали праздничный фейерверк, состоящий из 45 «водопадов»


Красивым завершением праздника стал российский триколор, появившийся в ночном небе.  


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / ООО «Парк» 

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