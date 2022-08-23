Динозавр с огнеметом и 45 водопадов: в ЦПКиО Волгограда отпраздновали День флага РФ

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 22 августа с размахом отметили День Государственного флага России. Необычный салют и фаер-шоу — в снимках фотокорреспондента ИА «Высота 102».
Посмотреть на огненное шоу в Центральный парк пришли около 2000 человек.
Самые смелые покоряли высоту в надежде на удачный кадр.
Особенностью фаер-шоу стал динозавр с огнеметом, который понравился всем.
Организаторы праздника пообещали праздничный фейерверк, состоящий из 45 «водопадов»
Красивым завершением праздника стал российский триколор, появившийся в ночном небе.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / ООО «Парк»