Динозавр с огнеметом и 45 водопадов: в ЦПКиО Волгограда отпраздновали День флага РФ

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 22 августа с размахом отметили День Государственного флага России. Необычный салют и фаер-шоу — в снимках фотокорреспондента ИА «Высота 102».









Посмотреть на огненное шоу в Центральный парк пришли около 2000 человек.













Самые смелые покоряли высоту в надежде на удачный кадр.









Особенностью фаер-шоу стал динозавр с огнеметом, который понравился всем.









Организаторы праздника пообещали праздничный фейерверк, состоящий из 45 «водопадов»





Красивым завершением праздника стал российский триколор, появившийся в ночном небе.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / ООО «Парк»