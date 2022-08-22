Банк «Открытие» запустил накопительный счет в юанях

Экономика 22.08.2022 15:01 Реклама
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22.08.2022 15:01 Реклама
Банк «Открытие» предлагает новый накопительный счет «Копилка» в юанях со ставкой 0,5% годовых. Открыть счет клиенты могут только конвертацией в китайскую валюту из долларов США или евро.
Юань в нынешних условиях становится одной из самых привлекательных валют для россиян, а объем биржевой торговли ими в моменте даже превосходит объем сделок с долларами США. Накопительный счет «Копилка» в юанях позволит клиентам, которые не хотят переводить доллары США или евро в рубли, диверсифицировать сбережения с максимальной выгодой.
У «Копилки» в юанях нет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время – конвертацией со счета в долларах США или евро.
Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца.
Более подробно с условиями накопительного счета «Копилка» в юанях можно ознакомиться на сайте банка.
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