Волгоградский губернатор поставил задачи к 1 сентября









Межведомственная комиссия сформировала паспорта и подтвердила готовность всех учебных учреждений, детских садов Волгоградской области к началу нового учебного года. Об этом, как сообщили в обладминистрации, сегодня, 22 августа, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

- По предварительным данным, общее количество обучающихся в школах и воспитанников в детских садах в этом году составит порядка 365 тысяч человек. Более 27,5 тысячи ребят пойдут в первый класс. Еще около 120 тысяч человек начнут или продолжат обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, — сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время учебные заведения Волгоградской области продолжают готовиться к приему студентов, учеников и воспитанников. Андрей Бочаров подчеркнул, эти мероприятия необходимо завершить до 30 августа.

На оперативном совещании губернатор поставил следующие задачи:

— взять на особый контроль вопросы обеспечения комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения учебного процесса, обратив отдельное внимание на организацию транспортного движения около учебных заведений, особенно в первые недели учебного года;

— дополнительно проработать с Главным управлением МВД по Волгоградской области, с ГИБДД вопрос о дополнительных патрулях по маршрутам перемещения детей;

— разместить в средствах массовой информации соответствующие информационные материалы с предупреждением всех участников дорожного движения;

— 1 сентября 2022 года, провести в образовательных организациях Волгоградской области торжественные линейки.

В День знаний на торжественных линейках будут присутствовать руководители органов исполнительно власти Волгоградской области, главы органов местного самоуправления. им рекомендовано включить в свой график посещение учебных заведений и участие в мероприятиях 1 сентября.

Фото: администрации Волгоградской области



