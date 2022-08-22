Волгоградский губернатор поставил задачи к 1 сентября

Общество 22.08.2022 10:55
0
22.08.2022 10:55
Межведомственная комиссия сформировала паспорта и подтвердила готовность всех учебных учреждений, детских садов Волгоградской области к началу нового учебного года. Об этом, как сообщили в обладминистрации, сегодня, 22 августа, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.
- По предварительным данным, общее количество обучающихся в школах и воспитанников в детских садах в этом году составит порядка 365 тысяч человек. Более 27,5 тысячи ребят пойдут в первый класс. Еще около 120 тысяч человек начнут или продолжат обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, — сказал глава региона.
По его словам, в настоящее время учебные заведения Волгоградской области продолжают готовиться к приему студентов, учеников и воспитанников. Андрей Бочаров подчеркнул, эти мероприятия необходимо завершить до 30 августа.
На оперативном совещании губернатор поставил следующие задачи:
— взять на особый контроль вопросы обеспечения комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения учебного процесса, обратив отдельное внимание на организацию транспортного движения около учебных заведений, особенно в первые недели учебного года;
— дополнительно проработать с Главным управлением МВД по Волгоградской области, с ГИБДД вопрос о дополнительных патрулях по маршрутам перемещения детей;
— разместить в средствах массовой информации соответствующие информационные материалы с предупреждением всех участников дорожного движения;
— 1 сентября 2022 года, провести в образовательных организациях Волгоградской области торжественные линейки.
В День знаний на торжественных линейках будут присутствовать руководители органов исполнительно власти Волгоградской области, главы органов местного самоуправления. им рекомендовано включить в свой график посещение учебных заведений и участие в мероприятиях 1 сентября.
Фото: администрации Волгоградской области
В Волгограде в окнах студенческого общежития появился символ Z22.08.2022 12:31
Общество 22.08.2022 12:31
Волгоградскую область вновь ждет испытание жарой до +35 °С22.08.2022 09:50
Общество 22.08.2022 09:50
Убежавшего от волка марафонца потребовали наградить волгоградские зрители ULTRA 10022.08.2022 09:49
Общество 22.08.2022 09:49
Военные отразили условную химатаку под Волгоградом22.08.2022 09:23
Общество 22.08.2022 09:23
Новый главврач назначен в больнице №5 в Волгограде22.08.2022 09:10
Общество 22.08.2022 09:10
Волжские перевозчики в суде победили чиновников и перешли в наступление22.08.2022 08:44
Общество 22.08.2022 08:44
Волгоградцы признались в скромных тратах на подготовку детей к школе22.08.2022 08:09
Общество 22.08.2022 08:09
«Уминали арбузы и стояли на гвоздях»: в Волжском финишировал фестиваль марафонцев и музыкантов21.08.2022 20:45
Общество 21.08.2022 20:45
Жители Волгоградской области в 2022 году узаконили 178 гаражей21.08.2022 18:38
Общество 21.08.2022 18:38
В Волгограде почти половина умных остановок оказалась неисправной21.08.2022 16:45
Общество 21.08.2022 16:45
Волгоградцы довели до суда РЖД из-за изоляции поселка Горьковский21.08.2022 14:22
Общество 21.08.2022 14:22
Коронавирус «скосил» за сутки 411 жителей Волгоградской области21.08.2022 11:47
Общество 21.08.2022 11:47
Работодатели задолжали волгоградцам 22 миллиона рублей21.08.2022 11:23
Общество 21.08.2022 11:23
Коллективный иммунитет волгоградцев за неделю вырос на 0,1%21.08.2022 09:15
Общество 21.08.2022 09:15
Самую холодную ночь прогнозируют в Волгоградской области 21 августа21.08.2022 08:07
Общество 21.08.2022 08:07