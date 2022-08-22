Волгоградскую область вновь ждет испытание жарой до +35 °С

В Волгоградской области после небольшого периода похолодания синоптики вновь обещают довольно жаркую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие три дня дневная температура поднимется до +35 °С.

— 22, 23 и 24 августа по области дневные температуры составят до +30...+35 °С. Существенных осадков не ожидается. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, — сообщили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ночь по региону в пределах ночью +17...+22 °С.

В Волгограде 22, 23 и 24 августа днем столбики термометров покажут +33...+35 °С. Осадки маловероятны. Ветер восточного направления с порывами до 8-13 м/с. В ночные часы температура будет держаться на отметке в +19...+21 °С.

По данным сервиса Gismeteo, последние дни августа также окажутся знойными. С 29 по 31 августа дневная температура в городе на Волге составит +32...+34 °С.

Ранее информагентство сообщало о затопившем городские улицы ливне, разыгравшемся после ураганном ветре, вырывавшем с корнем деревья, и накрывшей областной центр пыльной буре.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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