Общество

Волгоградскую область вновь ждет испытание жарой до +35 °С

Общество 22.08.2022 09:50
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22.08.2022 09:50


В Волгоградской области после небольшого периода похолодания синоптики вновь обещают довольно жаркую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие три дня дневная температура поднимется до +35 °С. 

— 22, 23 и 24 августа по области дневные температуры составят до +30...+35 °С. Существенных осадков не ожидается. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, — сообщили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ночь по региону в пределах ночью +17...+22 °С. 

В Волгограде 22, 23 и 24 августа днем столбики термометров покажут +33...+35 °С. Осадки маловероятны. Ветер восточного направления с порывами до 8-13 м/с. В ночные часы температура будет держаться на отметке в +19...+21 °С.

По данным сервиса Gismeteo, последние дни августа также окажутся знойными. С 29 по 31 августа дневная температура в городе на Волге составит +32...+34 °С. 

Ранее информагентство сообщало о затопившем городские улицы ливне, разыгравшемся после ураганном ветре, вырывавшем с корнем деревья, и накрывшей областной центр пыльной буре. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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