Оказавшийся во власти песчаной бури Волгоград, снял с высоты видеограф Александр Блинков. Как рассказал ИА «Высота 102» сам автор экстремального видео, в отдельные моменты ему казалось, что коптер просто навсегда исчезнет в пылевом облаке.

— Снимал вчера, ветер был сумасшедший, конечно. Приходилось много раз опускать и снова поднимать коптер в воздух. Сама съемка заняла примерно такое же время, как и в обычных условиях, а вот годного материла «на выходе» оказалось намного меньше, — рассказал журналистам информагентства Блинков. — Но кадры впечатляющие. Такие, знаете, марсианские пейзажи. Я надолго запомню эту съемку.

Квадрокоптер облетел Мамаев курган, набережную, фонтан «Искусство», парк «Раздолье», речпорт и, конечно, Волгу.

Фото и видео: Александр Блинков

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