Новый главврач назначен в больнице №5 в Волгограде

Общество 22.08.2022 09:10
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22.08.2022 09:10
Главным врачом клинической больницы № 5 в Волгограде назначен Дмитрий Орлов, который ранее возглавлял городскую детскую поликлинику № 2 Волжского. Как сообщили в облкомздраве, кандидатура Орлова на этот пост была предложена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
- Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а так же по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения, - сообщили в ведомстве.
Дмитрий Орлов окончил Волгоградскую медицинскую академию по специальности «Педиатрия», там же получил образование в ординатуре по профилю «Анестезиология и реанимация». Прошел подготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление», а так же «Организация здравоохранения о общественное здоровье».
В системе здравоохранения Дмитрий Орлов работал на различных должностях государственных и частных медицинских учреждений. С 2016 он являлся заместителем главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», а с 2018 года возглавил городскую детскую поликлинику № 2 Волжского. В период пандемии в медучреждении была открыта одной из первых в регионе мощная ПЦР-лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции, а также детский амбулаторный центр по диагностике и лечению COVID-19.
Фото: администрации Волгоградской области
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